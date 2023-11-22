Ульяновск, 22 ноября, 2023, 18:28 — ИА Регнум. Перед столкновением двух поездов 22 ноября в Ульяновской области фиксировались поджоги железнодорожного оборудования, один раз злоумышленника удалось спугнуть.

Сергей Петров / Global Look Press

По данным пресс-службы РЖД, 7 июля неизвестные лица подожгли релейный шкаф па перегоне Лаишевка — Ульяновск-3 Куйбышевской железной дороги. Перед этим местные СМИ писали, что в результате диверсии сгорело три шкафа. Позже полиция задержала двух подростков, на которых возбудили уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение чужого имущества» (167 УК РФ).

Как сообщал ИА Регнум источник, 12 ноября ульяновский пятиклассник пытался поджечь оборудование на железной дороге рядом с Императорским мостом. Позже подростка задержали. Свой поступок 12-летний мальчик объяснил свой поступок тем, что его заставили некие люди с Украины, угрожая расправой семье. Как было на самом деле, выясняют правоохранительные органы. По предварительной информации, школьник в Telegram получил от кураторов задание и инструкцию по поджогу релейного шкафа. Следователи возбудили уголовное дело по статье об умышленном повреждении имущества.

Также перед ноябрьским поджогом машинист грузового поезда спугнул поджигателя релейного шкафа на Куйбышевской железной дороге у Императорского моста, когда тот обливал оборудование бензином из канистры. Тогда прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили следы взлома на батарейном и релейном шкафах. Рядом с ними нашли пластиковую бутылку с остатками зажигательной смеси и коробок со спичками.