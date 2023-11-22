Астрахань, 22 ноября, 2023, 17:54 — ИА Регнум. Советский районный суд Астрахани арестовал на два месяца каждого из трёх подозреваемых по делу о массовом отравлении метадоном. Об этом 22 ноября сообщили в пресс-службе регионального управления МВД РФ.

СУ СК России по Астраханской области/ТАСС

Отмечается, что суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении подозреваемых.

«Каждому из трёх ранее задержанных полицией иностранных граждан определён срок содержания под стражей продолжительностью два месяца», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, в Астрахани 24 человека госпитализированы с отравлением метадоном. По предварительной информации, все они употребляли наркотик из одной партии.

21 ноября сообщалось, что в результате отравления скончались четыре человека. Девять человек были выписаны из больницы.

Правоохранители задержали троих граждан Киргизии, Узбекистана и Таджикистана, их подозревают в сбыте наркотических средств. Они были задержаны в Ставропольском крае и этапированы в Астрахань. Возбуждено уголовное дело. Двое из троих задержанных дали признательные показания. Им грозит до 15 лет лишения свободы.