Ульяновск, 22 ноября, 2023, 17:52 — ИА Регнум. В результате столкновения двух поездов в Ульяновской области серьёзно никто не пострадал, сообщили 22 ноября в региональном Министерстве здравоохранения.

Кадр из видео

«Пассажиров в тяжелом состоянии нет. Нуждающихся в госпитализации тоже нет. Некоторые пассажиры получили ушибы», — сообщили URA.RU в министерстве.

Там добавили, что работники скорой помощи проводят обход пассажиров по вагонам.

Как сообщало ИА Регнум, 22 ноября на станции Бряндино в Ульяновской области произошло столкновение пассажирского поезда «Пермь — Адлер» со стоящим маневровым тепловозом.

В результате происшествия пострадали 25 человек, включая ребёнка. Возбуждено уголовное дело.

Пострадавшие пассажиры поезда, который столкнулся с локомотивом в Ульяновской области, получат страховую компенсацию, в РЖД готовы взять на себя расходы на лечение.