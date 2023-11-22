Москва, 22 ноября, 2023, 17:48 — ИА Регнум. Если действующий глава киевского режима Владимир Зеленский исчезнет с первых строчек мировых новостей, то для него это будет катастрофой, считает Андрей Суздальцев, политолог, доцент департамента международных отношений факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ. Об этом он заявил 22 ноября корреспонденту ИА Регнум.

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Ранее Зеленский пообщался с гендиректором Fox Corporation Лакланом Мёрдоком, журналистами Fox News Бенджамином Холлом и The Sun Жеромом Старки. В этой беседе он посетовал на недостаточное финансирование Украины, нехватку потенциальной поддержки и на то, как палестино-израильский конфликт «отвлёк весь мир от Украины».

«Это жалобы авансом, — констатировал Суздальцев. — Деньги пока имеются. Однако есть некоторое сокращение поддержки, но это всё воздастся в январе–феврале. А сейчас надо переждать, так как утверждённый американский бюджет не предполагает помощь Израилю или Украине. Однако есть фонды и прочее. Но Зеленский немного истерит».

По его мнению, такое поведение Зеленского объясняется усугублением ряда очень важных для Украины вопросов. Например, снаряды или большое количество выбитой западной бронетехники, которую Киев теперь старается пореже выпускать на поле боя.

«Дело в том, что горящие западные танки портят имидж союзников Украины, — заметил политолог. — Плюс западные (кстати, как и украинские) эксперты считают, что баланс на фронте нарушен в пользу России. К этому добавляется ещё и надвигающаяся на Зеленского проблема проведения выборов на Украине».

Впрочем, как полагает Суздальцев, разговоры Зеленского в стиле «мы остались ни с чем» — это традиционное попрошайничество. Кроме того, Запад больше вовлечён в конфликт на Ближнем Востоке, а стало быть, Киев опасается выпасть из первых строчек мировых новостей.

«Для Зеленского это была бы катастрофа», — подчеркнул политолог.

По его словам, отношения Украины и Запада сейчас напоминают некий контракт, согласно которому украинская власть и армия (народ никто не спрашивал) стали наёмниками, воюющими с Россией.

«И киевский режим ведёт себя, как наёмник, которого обманывают и не выполняют условия контракта: недопоставили, недоплатили, недообеспечили. Вот в чём дело», — подытожил Суздальцев.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по словам Холла, беседуя с ним, Зеленский вёл себя откровенно, «выложил всё полностью», жалуясь на то, что ВСУ не получают помощи от США.

В самих США эти жалобы пришлись по вкусу далеко не всем. Так, журналист Стивен Гарднер призвал Зеленского прекратить и напомнил тому, что США уже поставили себя в ужасное положение и «снарядов может не хватить».

Комментируя такое поведение Зеленского, политолог Никита Мендкович заявил, что США заинтересованы в том, чтобы продолжать финансировать киевский режим, но весь вопрос в том, сколько они готовы ещё потратить. По его мнению, Украина сейчас находится в ситуации между «скоро денег будет не хватать» и «уже не хватает». То есть заканчивается очередной финансовый период, требуются крупные поставки, с которыми Запад даже при нынешнем финансировании справляется плохо. А при урезании финансов и сокращении внимания ситуация может стать критической.