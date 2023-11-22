Ульяновск, 22 ноября, 2023, 17:26 — ИА Регнум. Пострадавшие пассажиры поезда, который столкнулся с локомотивом в Ульяновской области, получат страховую компенсацию, в РЖД готовы взять на себя расходы на лечение. Об этом 22 ноября сообщает пресс-служба РЖД.

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Отмечается, что в настоящее время в РЖД проводят внутреннюю проверку по факту грубого нарушения при организации работы станции Бряндино, в результате которого произошло столкновение пассажирского поезда № 354 Пермь — Адлер с маневровым локомотивом.

Пострадавшим оказывается медицинская помощь. Уточняется, что поезд №354 временно задерживается из-за проведения необходимых технических работ. В вагонах поддерживается нормальный температурный режим.

По данным РЖД, из-за аварии на 1 час 13 минут был задержан пригородный поезд №6719 сообщением Димитровград — Ульяновск. На движение других поездов данная ситуация не повлияла.

«РЖД приносят свои глубочайшие извинения пассажирам поезда, всем будут начислены по 7 тыс. баллов «РЖД Бонус», пострадавшим — по 12 тыс. баллов. Кроме того, пострадавшие получат страховую компенсацию, а РЖД готовы взять на себя расходы на лечение», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, днём 22 ноября на 962 км на перегоне «Бряндино — Тиинск» Куйбышевской железной дороги столкнулись пассажирский поезда «Адлер-Пермь» и маневровый локомотив. После столкновения поезда и локомотива в Ульяновской области возбудили уголовное дело.

По предварительным данным, жертв нет, некоторые пассажиры обратились за медицинской помощью. Сейчас специалисты уточняют число пострадавших и степень тяжести полученных ими травм. В пассажирском поезде ехали 396 человек, в том числе 94 ребёнка. Поезда столкнулись на скорости 55 км/ч.