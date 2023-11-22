Москва, 22 ноября, 2023, 17:20 — ИА Регнум. В результате столкновения двух поездов в Ульяновской области пострадали 25 человек, включая ребенка, сообщается 22 ноября в Telegram-канале Российских железных дорог.

Иван Шилов ИА REGNUM

Так, за медицинской помощью с ушибами обратились 25 человек. Среди них один несовершеннолетний. В настоящее время пострадавшим оказывается необходимая помощь.

Как сообщало ИА Регнум, 22 ноября в 14:49 мск на станции Бряндино в Ульяновской области произошло столкновение пассажирского поезда №354 Пермь — Адлер со стоящим маневровым тепловозом. Машинист успел применить экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. В пассажирском поезде в момент столкновения были 396 человек, в том числе 94 ребёнка. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Пострадавшие пассажиры поезда, который столкнулся с локомотивом в Ульяновской области, получат страховую компенсацию, в РЖД готовы взять на себя расходы на лечение.