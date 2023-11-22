Москва, 22 ноября, 2023, 17:22 — ИА Регнум. Уголовное дело было возбуждено после столкновения пассажирского поезда «Адлер-Пермь» и маневрового локомотива в Ульяновской области. Об этом 22 ноября сообщает пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Иван Шилов ИА REGNUM

Отмечается, что днём 22 ноября на 962 км на перегоне «Бряндино — Тиинск» Куйбышевской железной дороги столкнулись пассажирский поезда «Адлер-Пермь» и маневровый локомотив. По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).

По предварительным данным, жертв нет, некоторые пассажиры обратились за медицинской помощью. Сейчас специалисты уточняют число пострадавших и степень тяжести полученных ими травм.

Следователи устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

Как передавало ИА Регнум, в пассажирском поезде ехали 396 человек, в том числе 94 ребёнка. Поезда столкнулись на скорости 55 км/ч.

В РЖД принесли извинения пассажирам поезда и пообещали начислить по 7 тыс. баллов «РЖД Бонус», а пострадавшим — по 12 тыс. баллов. Кроме этого, пострадавшие получат страховую компенсацию, РЖД готово взять на себя расходы на лечение, сообщили в пресс-службе. Отмечается, что поезд №354 временно задерживается из-за проведения необходимых технических работ. При этом вагонах поддерживается нормальная температура.