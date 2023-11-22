Ульяновск, 22 ноября, 2023, 17:12 — ИА Регнум. Инцидент с поездом Адлер — Пермь произошёл в Ульяновской области. По предварительным данным, погибших нет, сообщили 22 ноября в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

Соцсети

По данным ведомства, около 14:55 мск пассажирский поезд и маневровый локомотив столкнулись на 962 км на перегоне Бряндино — Тиинск Куйбышевской железной дороги.

«Предварительно установлено, что жертв нет, информация о пострадавших уточняется», — указано в сообщении.

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Организована доследственная проверка по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта (263 УК РФ). Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Как сообщало ИА Регнум, два поезда столкнулись в Чердаклинском районе Ульяновской области между станциями Бряндино и Тиинск. Столкновение произошло на скорости 55 км/ч. В пассажирском поезде находились 396 человек, в том числе 94 ребёнка.