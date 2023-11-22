Ульяновск, 22 ноября, 2023, 17:11 — ИА Регнум. Пассажирский поезд столкнулся с маневровым тепловозом в Чердаклинском районе Ульяновской области. Об этом 22 ноября сообщил Telegram-канал «112».

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Отмечается, что инцидент произошёл между станциями Бряндино и Тиинск, поезда столкнулись на скорости 55 км/ч. В пассажирском поезде в момент столкновения были 396 человек, в том числе 94 ребёнка.

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