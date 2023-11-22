Пермь, 22 ноября, 2023, 17:10 — ИА Регнум. По предварительной информации, в результате столкновения пассажирского поезда с тепловозом в Ульяновской области серьёзно пострадавших нет, сообщил 22 ноября губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Иван Шилов ИА REGNUM

Как сообщало ИА Регнум ранее, ЧП произошло в Чердаклинском районе между станциями Бряндино и Тиинск. С тепловозом столкнулся пассажирский поезд «Адлер — Пермь».

«Выясняем все подробности происшествия. По предварительным данным, серьёзно пострадавших нет, за помощью к медикам обратились 25 человек. Нахожусь на связи с ответственными ведомствами и РЖД. Окажем всю необходимую помощь землякам», — написал Махонин в своём Telegram-канале.

Telegram-канал «112» ранее сообщал, что в пассажирском поезде находились 396 человек, в том числе 94 ребёнка.

В результате столкновения поездов в Ульяновской области жертв нет, отметили в свою очередь в управлении на транспорте Следственного комитета России. По факту ЧП было возбуждено уголовное дело.