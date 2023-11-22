Москва, 22 ноября, 2023, 17:37 — ИА Регнум. США заинтересованы в том, чтобы продолжать финансировать киевский режим, но весь вопрос в том, сколько они готовы ещё потратить, считает глава Евразийского аналитического клуба, политолог Никита Мендкович. Об этом он заявил 22 ноября корреспонденту ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский встретился с генеральным директором Fox Corporation Лакланом Мёрдоком, журналистами Fox News Бенджамином Холлом и The Sun Жеромом Старки и пожаловался им на недостаточное финансирование Украины, нехватку потенциальной поддержки и на то, как Израиль «отвлёк весь мир от Украины» в такой критический момент.

Как полагает Мендкович, Украина сейчас находится в ситуации между «скоро денег будет не хватать» и «уже не хватает». То есть заканчивается очередной финансовый период, требуются крупные поставки, с которыми Запад даже при нынешнем финансировании справляется плохо. А при урезании финансов и сокращении внимания ситуация может действительно стать критической, причём очень быстро.

«Также обращает на себя внимание крайне неудачный выбор собеседников для Зеленского, — заметил Мендкович. — Дело в том, что основными критиками поддержки Украины являются республиканские круги в США, к которым близок канал Fox News. А издание The Sun принадлежит к представителям критической оппозиции в Великобритании. Таким образом, аппарат Зеленского очень сильно недоработал. Фактически ему в собеседники избрали наименее подходящую аудиторию для жалоб».

Как полагает политолог, в настоящее время для киевского режима действительно наступил критический момент, но Израиль здесь — второстепенный фактор.

«Мы видим всё более массовый переход украинских граждан в лагерь антифашистов. Уже сформирован батальон из бывших военнослужащих ВСУ. Ранее формировались роты, которые участвовали в борьбе против фашизма на Украине. Этот критический период может длиться чуть дольше или чуть меньше в зависимости от того, сколько в него будут вкладывать западные спонсоры. Однако очевидно, что киевский режим пришёл к эпохе своего распада и конца», — сказал эксперт.

По его мнению, едва ли поддержка Украины упадёт до нуля, тем более что Запад уже разрабатывает сценарии действий на период, который наступит после поражения киевского режима. Этот сценарий, как пояснил Мендкович, предполагает создание на территории Восточной Европы террористических лагерей из бывших украинских военнослужащих, из которых будут формировать группы для забрасывания на территорию РФ для совершения убийств, терактов и тому подобного.

«Этот план начали готовить ещё в прошлом году, и, вероятно, он останется актуальным и после завершения интенсивной фазы конфликта», — подытожил эксперт.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по словам Холла, беседуя с ним, Зеленский вёл себя откровенно, «выложил всё полностью», жалуясь на то, что ВСУ не получают помощи от США.

Между тем в самих США эти жалобы пришлись по вкусу далеко не всем. Так, журналист Стивен Гарднер призвал Зеленского прекратить и напомнил тому, что США уже поставили себя в ужасное положение и «снарядов может не хватить».

Кстати, сам Зеленский признался, что готов обсудить с бывшим президентом США Дональдом Трампом его план по урегулированию конфликта на Украине.

Также уже звучат прогнозы, что в конечном счёте НАТО придётся пойти на сделку с Россией, так как конфликт на Украине показал, что военные идеи Североатлантического альянса устарели.