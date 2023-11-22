Москва, 22 ноября, 2023, 16:58 — ИА Регнум. Россия пытается добиться справедливости на Украине. Об этом заявил президент России Владимир Путин на онлайн-саммите «Большой двадцатки» (G20).

Михаил Климентьев/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие во внеочередном саммите «Группы двадцати»

Комментируя ситуацию с мировой инфляцией и продовольственным кризисом, Путин сказал, что именно «вливание миллиардов» в глобальную экономику во время пандемии коронавируса привело к мировому росту цен, а не «попытки добиться справедливости на Украине».

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В ходе выступления российский лидер также отметил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной. По словам президента, военные действия это всегда трагедия, но из переговорного процесса вышли именно киевские власти.

Ранее в Кремле и МИД РФ неоднократно отмечали, что Россия готова к мирным переговорам с Украиной при условии выполнения Киевом требований, поставленных перед началом специальной военной операции, и при условии признания новых территориальных реалий — возвращения четырёх регионов в состав России в 2022 году.