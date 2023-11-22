Москва, 22 ноября, 2023, 16:47 — ИА Регнум. Первые корабли с бесплатным российским зерном отправились в Африку. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на онлайн-саммите «Большой двадцатки» (G20).

Nikolay Gyngazov/Global Look Press

«Сегодня хочу вас проинформировать, в Африку, например, в нуждающиеся страны, направлены первые корабли с российским зерном бесплатно», — заявил он участникам саммита.

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Как передавало ИА Регнум, Путин 20 марта в ходе выступления на парламентской конференции «Россия — Африка в многополярном мире» заявил, что Москва добросовестно исполняет все обязательства по поставкам в африканские страны продуктов питания, удобрений и топлива. Путин подчеркнул, что Россия готова поставлять удобрения странам Африки бесплатно, но Запад не даёт этого делать.

На саммите Россия ― Африка в июле российский лидер заявил, что особо нуждающимся в продовольствии странам, таким как Буркина-Фасо, Сомали, Зимбабве, Эритрея, Россия бесплатно поставит по 25–50 тыс. тонн зерна. Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев на саммите рассказал, что Москва увеличила поставки пшеницы в Африку в три раза.

В августе министр сельского хозяйства сообщил, что Россия безвозмездно поставит Африке до 50 тыс. тонн зерна.

Путин 4 сентября по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи заявил, что Россия через пару-тройку недель начнёт поставки бесплатного зерна шести африканским странам. Он уточнил, что Россия готова поставить до 1 млн тонн по преференциальной цене через Турцию в беднейшие страны и рассчитывает на содействие Катара.