Вашингтон, 22 ноября, 2023, 16:45 — ИА Регнум. Американский журналист Такер Карлсон раскритиковал министра финансов США Джанет Йеллен за призыв продолжать поддержку Украины.

Annabelle Gordon — CNP/Global Look Press Министр финансов США Джанет Йеллен

«Что это такое? Война без надежды на победу? Вы видите человека, который в восторге, — я имею в виду конкретно министра финансов Джанет Йеллен — в восторге от того, что люди умрут!» — написал он в соцсети X, добавив, что всё это «культ смерти».

Карлсон отметил, что на Украине заканчиваются мужчины и ВСУ не победят, поэтому нужно перестать помогать Киеву.

«На данном этапе, если вы вообще разумный человек и у вас есть десять минут на чтение, вы поймете, что из этого ничего не выйдет, кроме продления человеческих страданий», — заключил он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Йеллен заявила, что Украина зависит от помощи Соединённых Штатов и их союзников, и призвала продолжить финансирование ВСУ.

Шеф Пентагона Ллойд Остин заявил 20 ноября в Киеве, что у США нет «волшебной палочки» для Украины в конфликте с Россией. Он отметил, что исход боевых действий зависит от способности украинской армии синхронизировать использование различного вооружения, которое предоставляет Запад. Остин назвал конфликт жёсткой и изматывающей борьбой, которая продолжится в будущем.