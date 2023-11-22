Москва, 22 ноября, 2023, 16:42 — ИА Регнум. В работе восьмой международной конференции AI Journey-2023, организованной Сбербанком, принимают участие более 200 экспертов из 15 стран. В первый день работы ведущие зарубежные специалисты представили возможности искусственного интеллекта в медицине и диагностике, разработке недр и организации добычи полезных ископаемых, передаче и хранении информации и других отраслях, а также обозначили направления будущей работы.

Сбер Управлять возможностями будущего: первый день работы AI Journey-2023

Выступая на открытии конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта», помощник президента Максим Орешкин подчеркнул важность того, что собственные большие языковые модели сегодня есть у ведущих российских компаний — это, например, модель Сбера GigaChat. Он также отметил, что в России разрабатываются и внедряются технологии искусственного интеллекта (ИИ), а также идет обучение этим технологиям студентов.

Первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин подчеркнул, что в фокусе внимания AI Journey-2023 — сильный искусственный интеллект, генеративный ИИ, мультимодальные модели, компьютерное зрение и другие аспекты этой ключевой технологии.

Свагатам Даc из Индийского статистического института сделал акцент на генеративном ИИ, возможностях технологий создавать фразы и словосочетания и опоре языковых моделей на алгебру. Основной темой его доклада стали большие языковые модели и их преобразующая роль в научных исследованиях. «Большие модели обрабатывают огромные массивы данных, затем возвращаются к нам, как студент из библиотеки, и мы задаем вопрос: «Что такое кошка?» Модель в этом случае должна иметь представление о том, что такое и кошка, и мышь, и бегемот», — отметил он.

Эксперт рассказал о том, как современные технологии конвертируют шум в реальные данные, когда определенная вещь генерируется из хаоса, создают изображения человеческих лиц, где у всех есть очки, заполняют отсутствующие элементы фотографий, что, например, активно сегодня используется в медицине. По словам Свагатама Даса, большие лингвистические модели могут быть эффективны в анализе данных, генерировании кода и автоматизации выводов, хотя «надо очень внимательно относится к тому, что они выдают», поскольку сегодня необходимо работать над сокращением когнитивных искажений, следить за точной передачей разных культурных идиом и соблюдать множество других условий.

Представитель Китая Бин Ян в докладе «Архитектура и технологии в основе интеллектуальной системы здравоохранения Цинхуа (THIS)» призвал вспомнить о том, что хорошее здоровье не просто важно, без него человеческая жизни неполноценна. По его словам, для начала необходимо понимать, какие данные надо использовать в работе, на какие параметры опираться, чтобы дать ответ на вопрос, здоров ли человек. Спикер подробно рассказал, как работает эта интеллектуальная система. «Мы хотим построить систему с использованием ИИ, чтобы расширять свой инструментарий, — отметил он. — Наша цель — передавать знания врачам, пациентам, их родственникам, чтобы человек мог сам управлять своим здоровьем. Предложенные инструменты позволяют отслеживать показатели здоровья и даже влиять на них. Кроме того, существует система поддержки на основе ИИ: можно прийти в обычный сервисный пункт, где собраны медицинские услуги такого же высокого качества, как и в центральной больнице. Таким образом, мы попытались решить проблему нехватки кадров».

Создаваемая цифровая система предлагает интеллектуальный надзор: есть станции с традиционным набором услуг, специализированные станции, здоровье можно проверить в мобильных станциях и даже в специальных пунктах, которые открыты в магазинах. В своём выступлении Бин Ян уделил особое внимание примерам того, как ИИ меняет взаимодействие врачей и пациентов, помогает оперативно оказывать необходимую помощь более высокого уровня.

«Использование данных позволяет сформировать систему здравоохранения, где идентификация человека происходит не только по лицу, но и по голосу, — рассказал эксперт. — ИИ работает и в случае телемедицины: когда удалено необходимо провести сложную операцию, мы подключаем видео, система анализирует изображение и буквально за секунду находит, например, бляшки в артериях, или обнаруживает проблемы с легким или сердцем. ИИ активно применятся для лечения астматиков, анализируя показатели кашля пациента, представляет конкретные рекомендации по имеющимся данным для диабетиков, которым нужно следить за диетой и рассчитывать физические нагрузки».

Следующий шаг — это повышение уровня специалистов, которых надо обучить для работы с таким большим количеством данных. Задача заключается в том, чтобы подготовить программы для разных медицинских работников и на разные сроки обучения. Бин Ян также выразил надежду, что к китайским ученым присоединяться российские специалисты, чтобы сделать эту работу плодотворней.

Доклад «Пролегомены к минералогическому вызову ИИ: слепое пятно антропологического перехода», с которым выступил Янник Харрель, был посвящен возможностям ИИ в поиске и добыче металлов, его умению высчитывать количество залежей, а также понимать, на какой глубине они находятся, улучшать оборудование и заботиться о людях, которые занимаются разработкой.

«Сейчас мы используем дроны для того, чтобы составлять карты шахт, анализировать в реальном времени геохимические показатели. В распоряжении компаний есть автоматические грузовики и установки. Возможность не тратить деньги и время для того, чтобы взрывать участки для нахождения залежей, позволяет экономить время и деньги», — отметил он.

ИИ — это возможность развития для нашего общего будущего, уверен Янник Харрель. «Надо помнить, что искусственное пространство отличается от нашего мира. Мы создали пятое стратегическое пространство, которое существует рядом с нами наряду с землей, водой и тд. Теперь необходимо использовать принципы, которые будут управлять этим пространством. Уже сейчас понятно, что ИИ изменит все стороны нашей жизни. Возможно, для некоторых государств управление ИИ будет более эффективным, чем управление, которое осуществляют люди», — резюмировал эксперт.

По словам Деди Дарвиса из Индонезийского технократического университета, ИИ играет важную роль в обмене информации. Его выступление «Применение ИИ на основе нейронных сетей в стеганографии» было посвящено искусству и науке написания скрытых сообщений таким образом, что знать секретную идею изображения могут только те, кто его послал и получил.

«В эпоху ИИ есть необходимость в стегонографии, поскольку всех беспокоит безопасность данных, мы хотим обезопасить свою информацию, — заявил он. — Это не криптография, а, на первый взгляд, «невинные» данные, в которых вроде бы ничего нет, но в них заключена важная информация. Вы смотрите на изображение, но без секретного ключа, не знаете, что оно содержит. Стегонография используется в цифровом веке для защиты конфиденциальных данных».

Эксперт коснулся исследований, которые были сделаны в этом направлении за последние годы, включая различные способы применения гибрида ИИ и нейросетей в стегонографии, поскольку нейросети особенно хорошо подходят для задач, которые объединяют распознавание закономерностей и классификацию.

Стеганография пережила революцию благодаря ИИ и нейросетям, уверен Деди Дарвис, поскольку она получила безопасные и эффективные способы скрывать информацию, может опираться на более сложные алгоритмы, которые защищают конфиденциальные данные, и противостоять атакам хакеров.