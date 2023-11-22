Ростов-на-Дону, 22 ноября, 2023, 16:40 — ИА Регнум. Международная федерация футбола (ФИФА) обязала норвежского полузащитника Матиаса Норманна выплатить денежную компенсацию российскому клубу «Ростов» за необоснованное расторжение контракта. Об этом 22 ноября сообщила пресс-служба ростовской команды.

Алексей Филиппов/РИА Новости Матиас Норманн

Отмечается, что 15 ноября состоялось заседание футбольного трибунала ФИФА.

«Игрок признан виновным в досрочном безосновательном расторжении контракта. Суд обязал Норманна выплатить компенсацию футбольному клубу «Ростов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что саудовский клуб «Аль-Раед», за который Норманн выступает в настоящее время, несёт солидарную ответственность за выплату.

Как сообщало ИА Регнум, в августе Норманн подписал контракт с «Аль-Раедом». До этого он направил в «Ростов», которому принадлежат права на игрока, и в московское «Динамо», где он выступал на правах аренды, уведомления о расторжении контракта. Он объяснил это тем, что в здание «Москва-Сити» врезались украинские беспилотники.

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров заявил, что в клубе не согласны с его позицией и что Норманну предстоит доказывать свою правоту через суд.