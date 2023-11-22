Москва, 22 ноября, 2023, 16:39 — ИА Регнум. Мировая экономика испытывает колоссальный стресс из-за непродуманной макроэкономической политики некоторых стран. Об этом заявил президент России Владимир Путин 22 ноября в ходе выступления на онлайн-саммите G20.

Михаил Климентьев/РИА Новости Владимир Путин

«Колоссальный стресс, который испытывает мировая экономика, вызван непродуманной макроэкономической политикой некоторых стран», — сказал Путин и добавил, что свою политику эти страны оправдывали в том числе борьбой с пандемией.

Путин добавил, что турбулентность в экономике связана не с действиями России на Украине, а с действиями других крупных стран. Для устранения конкурентов и получения преимуществ они не только разрушают логистические цепочки, но и используют акты терроризма. Примером тому служит ситуация с «Северным потоком».

Как сообщало ИА Регнум, ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Путин в ходе выступления на онлайн-саммите G20 изложит позицию России по актуальным вопросам. По словам представителя Кремля, подписание каких-либо документов по итогам этого мероприятия не планируется.