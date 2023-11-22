Москва, 22 ноября, 2023, 16:31 — ИА Регнум. Российский боец с позывным Кобальт рассказал о сложной дуэли с женщиной-снайпером, воевавшей за Украину. Видео рассказа опубликовано в Telegram-канале 15-й отдельной гвардейской мотострелковой Александрийской бригады «Чёрные гусары».

Markeith Horace/Global Look Press

По словам снайпера, противница была опытней, так как ей принадлежал первый выстрел. Но российский боец вовремя сориентировался и сменил позицию. Он запросил по рации информацию о том, куда лучше отойти.

«Мне в эфире сказали, но понял, что туда идти не надо. На ту точку в итоге миномёт сработал. Потом, когда я спрятался, стал потихоньку осматриваться, долго наблюдал, и её увидел. Меня поразило, что это женщина. Ей было 35-40 лет», — рассказал Кобальт.

Он признался, что после сделанного выстрела сначала не жалел женщину. Но на следующий вечер появились тяжёлые мысли.

Снайпера поддержали другие бойцы. Они сказали Кобальту, что он поступил правильно. Эта женщина по своей воле стала участвовать в боях.

«Она вела огонь по мне, по моим ребятам», — добавил боец.

По словам Кобальта, он является «тяжёлым» снайпером, работает на дистанции больше 1100 метров. Боец пояснил, что действовать лучше втроём. Второй боец вооружён снайперской винтовкой и автоматом, в третий — автоматом или пулемётом, чтобы прикрывать отход. Кроме того, в тройке бойцы помогают нести дополнительное оборудование, которое мешает мобильности. Если одного из тройки ранят, двое товарищей помогут ему покинуть опасную зону.

Как сообщало ИА Регнум, ранее ранее разведчик с позывным Фокс из группировки «Отважные» рассказал, как раненый офицер подбил из гранатомёта украинский танк. Это произошло в ходе боя с боевиками «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в лесах у Кременной. Группировка боевиков потеряла в том районе по меньшей мере 60 человек убитыми и ранеными.