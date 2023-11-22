Москва, 22 ноября, 2023, 16:31 — ИА Регнум. Высказываемые западными политиками обвинения в якобы имеющем место «незаконном» военно-техническом сотрудничестве России и КНДР являются бездоказательными, заявила 22 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Обвинения, которые были предъявлены нам, предъявляются нам регулярно со стороны коллективного Запада в якобы незаконном военно-технологическом или военно-техническом сотрудничестве с КНДР, они не имеют под собой никаких доказательств», — сказала Захарова на брифинге министерства.

Ранее в Кремле и МИД РФ неоднократно называли бездоказательными обвинения в адрес России и КНДР в якобы имеющем место «незаконном» военно-техническом сотрудничестве.

В частности, в октябре 2023 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не комментирует сообщения о поставках вооружения из КНДР в РФ. Таких сообщений на Западе появляется много, и они, как правило, являются беспочвенными, сказал он. КНДР является соседом России, и Москва будет продолжать развивать отношения с Пхеньяном во всех сферах, добавил пресс-секретарь президента.

Обвинения, предъявляемые Западом в «незаконном» военно-техническом сотрудничестве России с КНДР, голословны и бездоказательны, отмечала Захарова 11 ноября.Коллективный Запад действует в своём излюбленном стиле highly likely, к тому же никто не наделял ни США, ни Японию «следственными полномочиями», подчеркнула она.

Высказываемые властями США, в частности, министром обороны этой страны Ллойдом Остином обвинения в якобы получении Северной Кореей помощи в обходе санкций от России и Китая являются голословными и не содержат никаких доказательств, отмечал Песков 14 ноября.