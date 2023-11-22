Москва, 22 ноября, 2023, 16:32 — ИА Регнум. В работе нескольких сервисов социальной сети «ВКонтакте» пользователи отмечают сбой. Жалобы на неполадки зафиксированы на сайте «Сбой.РФ».

Скриншот страницы vk.com

Согласно данным интернет-сервиса, некорректная работа соцсети зафиксирована прежде всего в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае.

В пресс-службе компании «ВКонтакте» заявили, что получили информацию о нарушении функционирования сервисов и работают над восстановлением доступа в «полном объёме».

Как передавало ИА Регнум, 13 ноября сбой произошёл в работе мобильного приложения Сбербанка. Через несколько часов все неполадки были устранены.

До этого в октябре в работе федеральной информационной системы Госавтоинспекции произошёл масштабный сбой. Из-за возникших неполадок сотрудники инспекции увеличили время предоставления услуги по регистрации автомобилей. Тогда в ведомстве попросили граждан воздержаться от посещения межрайонных регистрационно-экзаменационных отделов (МРЭО). Позже работу системы восстановили.