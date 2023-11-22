Москва, 22 ноября, 2023, 19:37 — ИА Регнум. Больше всего в появлении новых брендов в России заинтересованы торговые центры, которым это поможет с привлечением покупателей. Сейчас же российский потребитель больше заинтересован в приобретении товаров через маркетплейсы и онлайн-магазины. Об этом в беседе с ИА Регнум рассказал председатель правления Российской ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов.

Дарья Драй ИА REGNUM

Ранее консалтинговая компания NF Group сообщила, что 23 зарубежных бренда готовятся к выходу на российский рынок в ближайшее время. Речь идёт о компаниях из Ирана, Китая, Казахстана, Белоруссии, Южной Кореи, ОАЭ, Турции и Индии. При этом отмечается, что 19 зарубежных брендов уже начали работу в России. Основной профиль компаний — одежда и обувь (74%). Остальные фирмы работают в сфере товаров для дома, электроники, сувениров.

По мнению Андрея Карпова, это позитивная новость в первую очередь для торговых центров, арендные площади которых заметно опустели после ухода с российского рынка многих европейских брендов.

«Больше всего в новых брендах заинтересованы торговые центры. Потому что им нужны стабильные арендаторы, которые увеличивали бы потребительский трафик. От этого зависят и показатели арендных ставок самого магазина. Потому что ТЦ, моллы сейчас постепенно теряют своего покупателя, которые всё меньше ходят в офлайн магазины подобного рода», — отметил Карпов.

Он подчеркнул, что сейчас существует множество маркетплейсов и онлайн-магазинов, поэтому офлайн площадки теряют потребителей. Поэтому владельцам ТЦ нужно всячески способствовать тому, чтобы создавать новые центры притяжения, а малознакомые зарубежные бренды могут этому помочь и создать интерес.

Также, по мнению Карпова, нельзя однозначно ответить на вопрос, смогут ли новые бренды из заявленных стран достойно заменить ушедшие компании. Он отмечает, что всё зависит от сегмента продукции.

«Потому что, например, на автомобильном рынке достаточно сложно на самом деле полностью заменить ушедшие европейские и японские бренды. Хотя нишу активно пытаются заполнить китайские авто. Вопрос в качестве того, что приходит на замену. И в этом сегменте есть вопросы», — заметил эксперт.

Он напомнил, что на днях в российских автомобильных салонах запустили продажу Iran Khodro Dena. Иранские легковые автомобили уже доступны для покупки.

Что касается фэшн-индустрии, а также электроники, бытовой техники и товаров для дома, то, по мнению Карпова, нельзя сказать, что у российских потребителей возникло много проблем из-за недостатка каких-то брендов.

«Те же самые маркетплейсы хорошо поставляют ту линейку, которая исчезла из офлайн. То есть те бренды, которые раньше представляли целые компании, популярные магазины, сейчас предоставляются через независимых селлеров на маркетплейсах. Товары стали менее доступными, где-то выросли цены, но достаточно широкая линейка присутствует в рамках параллельного импорта. Причём присутствуют как ушедшие бренды, так и совсем новые», — отметил Карпов.

Но торговым сетям, как заметил эксперт, сейчас выгодно развивать СТМ — собственные торговые марки, вместо европейских брендов, которые ушли, но которые можно через параллельный импорт предоставлять покупателям. Многие торговые сети сейчас вкладываются в развитие собственных брендов, занимают место в освободившихся нишах. Причём товары из разного сегмента по линии СТМ могут производиться и на заводах в Китае, Белоруссии, Иране.

Также Карпов обратил внимание, что открытие в ближайшей перспективе магазинов новых брендов зависит от нескольких факторов.

«На самом деле всё зависит от того, в каком формате планируется появление. Планирует ли бренд запуск самостоятельно или в партнёрстве вместе с кем-то из российских игроков. И соответственно тогда открытие на их базе, на их площадке. От этого очень сильно зависят сроки открытия», — поделился эксперт.

По его мнению, значительно проще будет тем компаниям, которые стартуют совместно с российским партнёром. Помимо того, что это будет значительно быстрее, это также поможет адаптироваться и прижиться на фоне стабильной конкуренции на рынке. Карпов отметил, что несмотря на то, что многие компании ушли с российского рынка, говорить о наличии какого-то заметного вакуума, не приходится. Рынок остаётся достаточно конкурентным. Поэтому любому новому игроку будет достаточно сложно в целом заявиться и закрепиться на рынке.

Как ранее передавало ИА Регнум, иностранные компании не отказываются от российского рынка. Только с января по сентябрь 2023 года в Россию пришли 16 новых иностранных брендов в сегменте одежды, обуви и товаров для дома.

Президент России Владимир Путин 16 июня на полях подчеркнул, что власти никогда никого не выгоняли с российского рынка, даже наоборот предлагали подумать о последствиях. Он также назвал замещение зарубежных компаний заметным событием.

Глава государства добавил, что под многими иностранными брендами уже давно продаётся продукция, которая полностью производится на отечественных мощностях. Меняется только логотип, а прибыль от этого бизнеса остаётся в России, отметил президент.