Ньюкасл, Австралия, 22 ноября, 2023, 16:14 — ИА Регнум. Боксёр Никита Цзю, который является сыном бывшего абсолютного чемпиона мира Константина Цзю, стал чемпионом Австралии, одержав победу над Диланом Биггсом. Поединок прошёл 22 ноября в Ньюкасле (Австралия).

TASS/EPA/MARK EVANS

Спортсмены сражались за звание чемпиона Австралии в первом среднем весе. Биггс был действующим победителем.

Бой продлился пять раундов и завершился победой Цзю техническим нокаутом. Причём в первом раунде он побывал в нокдауне, но быстро оправился. Для него этот титул стал первым на профессиональном уровне.

В этом поединке Цзю одержал свою восьмую победу, из которых семь — нокаутом, и не потерпел ни одного поражения.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре Тим Цзю — старший сын Константина Цзю — победил американца Брайана Мендосу единогласным решением судей. Он впервые в карьере защитил титул чемпиона мира по версии WBO в первом среднем весе.

Ранее Тим Цзю без участия в поединке стал чемпионом мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) в весовой категории до 69,9 кг.