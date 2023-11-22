Москва, 22 ноября, 2023, 16:03 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин начал выступление на онлайн-саммите G20, заявил 22 ноября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Михаил Климентьев/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие во внеочередном саммите «Группы двадцати»

«Выступает сейчас», — сказал он ТАСС, отвечая на вопрос, по плану ли идёт саммит, состоялось ли уже выступление Путина.

Как передавало ИА Регнум, ранее Песков сообщил, что в своём выступлении на виртуальном саммите G20 президент России Владимир Путин изложит позицию России по актуальным вопросам.

По словам представителя Кремля, подписание каких-либо документов по итогам виртуального саммита стран G20 не планируется.