Путин присвоил спецзвание главе ФСИН и директору ФСПП
Путин присвоил спецзвание генерала внутренней службы главе ФСИН и директору ФСПП
Москва, 22 ноября, 2023, 16:00 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин присвоил спецзвание генерала внутренней службы главе Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Аркадию Гостеву и директору Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрию Аристову. Тексты указов главы государства были опубликованы 22 ноября на официальном правовом портале.
«Присвоить специальное звание генерала внутренней службы Российской Федерации Гостеву Аркадию Александровичу. Присвоить специальное звание генерала внутренней службы Российской Федерации Аристову Дмитрию Васильевичу», — сказано в текстах указов.
Гостев был назначен главой ФСИН в ноябре 2021 года. Ранее он занимал пост заместителя министра внутренних дел.
1 ноября, поздравляя работников и ветеранов ФССП с профессиональным праздником, Владимир Путин отметил их вклад в укрепление законности в стране. Работа ФССП всегда на виду и требует от сотрудников службы не только компетентности и верности долгу, но и чуткого отношения к людям, добавил глава государства.
Как сообщало ИА Регнум ранее, 8 ноября Владимир Путин присвоил генеральские звания 44 офицерам органов внутренних дел и Вооруженных сил.