Москва, 22 ноября, 2023, 16:00 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин присвоил спецзвание генерала внутренней службы главе Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Аркадию Гостеву и директору Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрию Аристову. Тексты указов главы государства были опубликованы 22 ноября на официальном правовом портале.

Kremlin Pool/Global Look Press Президент России Владимир Путин

«Присвоить специальное звание генерала внутренней службы Российской Федерации Гостеву Аркадию Александровичу. Присвоить специальное звание генерала внутренней службы Российской Федерации Аристову Дмитрию Васильевичу», — сказано в текстах указов.

Гостев был назначен главой ФСИН в ноябре 2021 года. Ранее он занимал пост заместителя министра внутренних дел.

1 ноября, поздравляя работников и ветеранов ФССП с профессиональным праздником, Владимир Путин отметил их вклад в укрепление законности в стране. Работа ФССП всегда на виду и требует от сотрудников службы не только компетентности и верности долгу, но и чуткого отношения к людям, добавил глава государства.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 8 ноября Владимир Путин присвоил генеральские звания 44 офицерам органов внутренних дел и Вооруженных сил.