Москва, 22 ноября, 2023, 15:58 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил Министерству транспорта помочь Иркутской области и Бурятии в реконструкции портовой инфраструктуры на Байкале, необходимой для развития круизных перевозок.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Что касается Байкала, я вас прошу проработать с субъектами федерации и доложить отдельно. Если нужно им помочь, надо тогда поддержать обязательно», — сказал Путин на совещании с членами правительства, обращаясь к главе Минтранса Виталию Савельеву.

Министр доложил, что сейчас круизные перевозки на Байкале ограничены из-за плохого состояния причальных стенок и их недостаточного количества.

Он подчеркнул, что в Бурятии и Иркутской области необходимо привести причальную инфраструктуру в надлежащее состояние.

Как ранее сообщало ИА Регнум, на берегу Байкала началось строительство масштабного туристического комплекса. Оздоровительный центр с номерным фондом в 153 места расположится в Прибайкальском районе Бурятии. Строительство идёт с учётом всех законодательных норм, чтобы не навредить заповедной байкальской природе.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал приоритетом при развитии туризма сохранение экологической безопасности Байкала. Отвечая на вопрос журналистов о том, будет ли глава государства Владимир Путин участвовать в сохранении природы Байкала в процессе его туристической застройки, представитель Кремля призвал чётко понимать всю ситуацию, но не ограничивать людей.