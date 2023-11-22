Москва, 22 ноября, 2023, 16:05 — ИА Регнум. В отношении начальника управления туризма Севастополя Ларисы Остапенко проведут служебная проверка после её высказываний о туристах из Китая. Об этом сообщила вице-губернатор Севастополя Мария Литовко в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

Остапенко во время сессии заксобрания 31 октября заявила, что Севастополь не готов принимать туристов из Китая, так как они «не привозят деньги в регион», при этом оказывают значительную нагрузку на туристическую инфраструктуру.

«Мнение непозволительное ни с точки зрения логики, ни уж тем более с точки зрения госслужащей, занимающей такую должность», — написала Литовко, добавив, что высказанное мнение Остапенко касательно туристов из КНР — это не позиция правительства Севастополя, а личное мнение начальника городского управления туризма.

Литовко отметила, что по поручению губернатора региона по этому поводу проводится служебная проверка.

По её словам, с Остапенко была проведена разъяснительная работа о недопустимости подобных высказываний.

«И, конечно, мы ждём туристов из всех стран в Севастополе и особенно рады гостям и партнёрам из Поднебесной», — добавила вице-губернатор Севастополя.

Первая после пандемии коронавируса группа китайских туристов прибыла 10 августа в Россию в безвизовом режиме. В Минэкономразвития России отметили, что российская сторона ожидает новые группы туристов из Китая, которые отправятся на отдых в разные регионы страны.