Москва, 22 ноября, 2023, 16:33 — ИА Регнум. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России приняла утвердила документов, который кандидаты, партии и их уполномоченные представители должны представить в ЦИК на этапах выдвижения и регистрации, сообщает 22 ноября «Независимый общественный мониторинг».

Иван Шилов ИА Регнум

По словам члена СПЧ Александр Брода, перечень направлен на соблюдение равенства между кандидатами и защиту избирательного процесса от вмешательства извне.

Как отметил член ЦИК Евгений Шевченко, перечень, который включает 58 форм документов, подготовлен во взаимосвязи с большим количеством нормативных актов, прежде всего, с Конституцией РФ.

«Принят один из основных, самых масштабных документов, которые ЦИК России должна принять в ходе подготовки и проведения выборов президента РФ», — сказал он.

Шевченко уточнил, что имеет в виду перечень документов, которые кандидаты, партии и их уполномоченные представители представляют в ЦИК России.

В основных разделах перечня говорится о том, какие документы необходимы для выдвижения и регистрации кандидатов-самовыдвиженцев, кандидатов от партий, их доверенных лиц и уполномоченных представителей, а также для назначения члена комиссии с правом совещательного голоса в ЦИК и избирательную комиссию субъекта.

Как сообщало ИА Регнум, предстоящие выборы президента России, согласно действующему избирательному законодательству РФ, должны пройти 17 марта 2024 года.

Ранее председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова на международной научной конференции «Правовое обеспечение суверенитета России: проблемы и перспективы» в МГУ заявила, что работа по дискредитации выборов президента РФ в 2024 году уже ведётся.