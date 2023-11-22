Москва, 22 ноября, 2023, 15:30 — ИА Регнум. Подписание каких-либо документов по итогам виртуального саммита стран G20 не планируется, заявил 22 ноября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Нет», — сказал Песков «РИА Новости», отвечая на вопрос, запланированы ли к подписанию какие либо документы, пресс-секретарь президента ответил отрицательно.

Как передавало ИА Регнум, ранее Песков сообщил, что в своём выступлении на виртуальном саммите G20 президент России Владимир Путин изложит позицию России по актуальным вопросам.

В Кремле готовятся к тому, что президент будет участвовать в онлайн-саммите G-20. Мероприятие запланировали на 22 ноября. На саммите G20 в Нью-Дели в сентябре Россию представил глава МИД Сергей Лавров.