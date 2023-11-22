Москва, 22 ноября, 2023, 15:28 — ИА Регнум. ВС РФ отразили атаку штурмовой группы Вооружённых сил Украины в Харьковской области. Об этом 22 ноября заявил на брифинге официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Алексей Майшев/РИА Новости

«На купянском направлении активными действиями подразделений «Западной» группировки войск при поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражена атака штурмовой группы 14-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Синьковка Харьковской области», — сказано в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что во время отражения атаки была поражена живая сила и техника 25-й воздушно-десантной, 57-й мотопехотной, 30-й и 32-й механизированных бригад ВСУ в районах Новоселовского в ЛНР, Синьковки и Тимковки Харьковской области.

Как передавало ИА Регнум, 20 ноября в Минобороны сообщили, что Вооружённые силы России отразили три атаки ВСУ на купянском направлении, в результате которых было уничтожено до 30 украинских военных.

Кроме того, 20 ноября в ведомстве проинформировали, что Вооружённые силы РФ отразили две атаки ВСУ на краснолиманском направлении, тогда противник потерял до 200 военнослужащих. В министерстве тогда уточнили, что подразделения группировки войск «Центр» отразили две атаки штурмовых групп 12-й бригады специального назначения ВСУ около населённых пунктов Кременная и Кузьмино в ЛНР.