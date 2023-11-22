Москва, 22 ноября, 2023, 15:14 — ИА Регнум. Российские беспилотники, ракетные войска, авиация и артиллерия уничтожили склад авиационных средств поражения воздушных сил Украины и зенитный ракетный комплекс С-300. Об этом 22 ноября сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Уничтожен склад авиационных средств поражения воздушных сил Украины, зенитный ракетный комплекс С-300», — сказал Конашенков.

Он отметил, что оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение живой силе и военной технике в 127 районах.

Как передавало ИА Регнум, 19 ноября Конашенков сообщил, что российские военные уничтожили хранилище топлива авиатехники украинской армии на аэродроме «Канатово» в Кировоградской области. Кроме того, в районе города Кировограда и населённого пункта Ольшаница Киевской области поражены склады боеприпасов ВСУ.

18 ноября ВС России уничтожили склад боеприпасов украинской армии на аэродроме «Лозоватка» в Днепропетровской области. Также были уничтожены два арсенала ВСУ в районе Карпиловки в Киевской области и Александровки Житомирской области, склад боеприпасов 1-й бригады специального назначения ВСУ у Волчанска Харьковской области и склад топлива для военной техники у Выгоды Одесской области.