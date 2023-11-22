Москва, 22 ноября, 2023, 15:11 — ИА Регнум. Подразделения Вооружённых сил России в ходе проведения специальной военной операции в минувшие сутки отразили три атаки штурмовиков ВСУ на запорожском направлении, севернее Новопрокоповки и западнее Вербового, сообщили 22 ноября в Министерстве обороны.

Станислав Красильников/РИА Новости

«На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке огня артиллерии отразили три атаки штурмовых групп 33-й механизированной и 71-й егерской бригад ВСУ севернее населённого пункта Новопрокоповка и западнее Вербового Запорожской области», — рассказал на брифинге Минобороны официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме того, в районе Работино в Запорожской области было нанесено поражение живой силе механизированной бригады ВСУ, уничтожено до 60 военнослужащих противника и четыре единицы техники, в том числе две боевые бронированные машины, добавил Конашенков.

Днём ранее, 21 ноября, в ведомстве сообщали, что подразделения ВС РФ в минувшие сутки нанесли поражение трём бригадам ВСУ в районах Работино и Новопрокоповки. Потери ВСУ убитыми и ранеными составили на данном направлении до 75 военнослужащих, также были уничтожены три единицы техники противника.

22 ноября в Минобороны также сообщили об уничтожении склада авиационных средств поражения воздушных сил Украины и зенитных ракетных комплексов С-300. Кроме того, в минувшие сутки российские войска уничтожили 45 беспилотников противника, самолёт МиГ-29 ВСУ и комплекс ПВО С-300. Подразделения ВС РФ также отразили атаки противника на купянском и донецком направлениях.