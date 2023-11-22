Москва, 22 ноября, 2023, 15:07 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин предложил продлить мораторий на проверки бизнеса на 2024 год.

Константин Михальчевский/РИА Новости

«Давайте на 2024-й продлим», — сказал президент на совещании с правительством после доклада главы аппарата правительства, вице-премьера Дмитрия Григоренко о реформе контрольно-надзорной деятельности.

Мораторий на проверки бизнеса был введён на фоне пандемии коронавируса и впоследствии продлён после начала введения новых антироссийских санкций со стороны западных стран в 2022 году.

В конце 2022 года правительство РФ предложило продлить мораторий, сделав исключения для некоторых видов деятельности, в том числе связанных с санитарно-биологической и санитарно-эпидемиологической безопасностью, а также с предоставлением услуг для детей.

В марте 2023 года премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в ближайшие восемь лет плановые проверки бизнеса затронут только объекты высокого и чрезвычайно высокого риска, а в образовательных учреждениях из высокорисковой группы вместо плановых проверок могут проводиться профилактические визиты.

После введения моратория на проверки в отношении бизнеса контрольно-надзорные органы «с двойным упорством» занялись муниципальными предприятиями, отмечала в октябре 2023 года спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Многомиллиардные штрафы для таких предприятий негативно сказываются на экономике регионов, подобную практику следует прекратить, подчеркнула она.