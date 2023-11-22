Москва, 22 ноября, 2023, 15:06 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 23 ноября посетит Минск для участия в очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ. Об этом 22 ноября сообщила пресс-служба Кремля.

Михаил Климентьев/РИА Новости Владимир Путин

Отмечается, что повестка дня включает в себя ключевые вопросы взаимодействия членов ОДКБ, в том числе дальнейшее совершенствование системы коллективной безопасности, а также актуальные международные и региональные проблемы.

Как ранее передавало ИА Регнум, 22 ноября Путин заявил, что проведена большая работа по формированию единой системы противовоздушной обороны (ПВО) стран ОДКБ. Он также сообщил, что Россия поставила в Таджикистан два дивизиона систем ПВО С-300, это восемь пусковых установок.

В начале ноября вступило в силу соглашение между Россией и Киргизией о создании объединённой системы ПВО. Она является составной частью объединённой системы противовоздушной обороны стран — участниц СНГ.

В октябре в Казахстане на полигоне «Матыбулак» завершились совместные учения Коллективных сил оперативного реагирования государств — членов ОДКБ.