Москва, 22 ноября, 2023, 15:06 — ИА Регнум. Мосгорсуд на заседании 22 ноября оставил без изменений решение об аресте блогера и бизнес-тренера Аяза Шабутдинова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере.

Кадр из видео Аяз Шабутдинов

«Суд рассмотрел жалобу защиты на избрание в отношении Аяза Шабутдинова меры пресечения в виде заключения под стражу и постановил оставить решение первой инстанции без изменения, а жалобу защиты — без удовлетворения», — цитирует решение суда ТАСС.

Шабутдинова задержали 3 ноября в Москве по подозрению в уклонении от уплаты налогов. 4 ноября стало известно, что ему предъявили обвинение в совершении восьми преступлений по статье «Мошенничество» (в особо крупном размере в составе организованной группы).

Свою вину Шабутдинов не признал, а свой арест назвал «недоразумением». Подозреваемый находится в Следственном изоляторе № 7 в Москве. Суд утвердил решение об аресте Шабутдинова сроком на один месяц, 7 ноября адвокат подозреваемого обжаловал это решение.

В прокуратуре отмечали, что Шабутдинов обманывал желающих пройти его курсы, создавая у них ложное впечатление о возможности легко заработать большое количество денег. Поверившие блогеру граждане заключили с ним договоры на суммы от 100 тыс рублей до 1,9 млн рублей, в 2023 году доход Шабутдинова составил 300 млн рублей, отмечали в надзорном ведомстве.