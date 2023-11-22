Москва, 22 ноября, 2023, 15:03 — ИА Регнум. Бывший полузащитник московского футбольного клуба ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев заявил, что был разочарован, когда «армейцы» не продлили с ним контракт.

Новикова Юлия

«Было ли у меня разочарование в ЦСКА, когда со мной не продлили контракт? С одной стороны, да. Я, наверное, уже хотел бы завершить карьеру в ЦСКА. С другой стороны, если они не заинтересованы, зачем мне дальше навязываться самому?» — сказал он в интервью журналисту Нобелю Арустамяну.

Дзагоев рассказал, что его последний договор с ЦСКА был подписан таким образом, что если он не играет, то зарплата становится минимальной. По его словам, из-за контракта был конфликт.

Как сообщало ИА Регнум, 21 ноября Дзагоев объявил, что принял решение завершить карьеру профессионального футболиста. В 2023 году он провёл два матча за греческую «Ламию», до этого провёл сезон в казанском «Рубине».

Дзагоев выступал за ЦСКА с 2008 по 2022 год. На его счету 397 матчей за команду, в которых он забил 77 мячей и отдал 93 голевые передачи. В составе ЦСКА он стал трёхкратным чемпионом России, четыре раза выиграл Кубок России и три раза — Суперкубок.