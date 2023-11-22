Москва, 22 ноября, 2023, 15:09 — ИА Регнум. Российские авиакомпании планируют возобновить полёты в Индонезию и начать полёты на Филиппины. Об этом заявил министр транспорта России Виталий Савельев на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства РФ.

Павел Львов/РИА Новости

«Российскими авиакомпаниями ведётся проработка возможности открытия прямых рейсов на Филиппины, а также возобновления прямых рейсов в Индонезию», — сообщил Савельев.

Как передавало ИА Регнум, замминистра транспорта Игорь Чалик заявил, что Минтранс не собирается продлевать на 2024 год действие субсидий для российских авиакомпаний за полеты внутри России. Вместе с тем Чалик отметил, что социально важные программы, включая субсидирование полётов в Калининград и на Дальний Восток, будут продлены. Кроме того, по словам чиновника, решение о продлении субсидий может распространиться на аэропорты в центре и на юге России в случае продолжительного закрытия этих воздушных гаваней.

Санкции Запада привели к падению грузовых перевозок российских авиакомпаний до уровня 2001 года. Согласно данным Росавиации, в 2022 году грузоперевозки упали на 59,42%, до 599,05 тыс. т. При этом показатели пассажирских перевозок снизились на 14% и составили 95 млн человек.