Москва, 22 ноября, 2023, 14:51 — ИА Регнум. Программы повышения надежности электросетевого комплекса в девяти регионах РФ требуют не менее 45 млрд рублей до 2026 года. А их общая стоимость составляет 200 млрд рублей. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак в ходе правительственного часа в Совфеде.

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«Часть средств выделялась уже и в этом году, и в предыдущие годы — всего около 5 млрд рублей. Но этого недостаточно. Мы считаем, что на три года потребность в 45 млрд — это минимальное, чтобы привести в соответствие сетевые комплексы в этих девяти регионах», — отметил вице-премьер. По его словам, на ближайшие три года на эти цели в бюджете заложено 38 млрд рублей.

Один из регионов программы — Астраханская область. Комментируя в ходе правительственного часа ситуацию в этом регионе, глава группы «Россети» Андрей Рюмин подчеркнул, что на повышение надежности электросетевого комплекса области предусмотрено 6,3 млрд рублей.

«Астраханская область — один из, наверное, из 10–15 самых сложных регионов. Мы надеемся, что в ближайшие три года благодаря финансированию, а большая часть денег уже выделена — более 30 млрд рублей в трехлетний бюджет, благодаря этим работам уменьшится количество отключений и повысится надежность электроснабжения», — сказал Рюмин.

Кроме того, в своём выступлении Новак рассказал о мерах повышения эффективности управления в электроэнергетическом комплексе. Так, в 2024 году планируется ввести эталоны операционных расходов в электрических сетях, а также создать в каждом из регионов единый центр ответственности. Также будет сокращено число территориальных сетевых организаций — их оптимизируют для повышения надежности элекстроснабжения регионов.