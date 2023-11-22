В МИД РФ прокомментировали договорённости между ХАМАС и Израилем
Захарова: Россия готова способствовать реализации соглашения ХАМАС и Израиля
Москва, 22 ноября, 2023, 19:38 — ИА Регнум. Россия готова способствовать реализации соглашения, достигнутое Израилем и палестинской группировкой ХАМАС. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.
«Надеемся, что упомянутое соглашение будет строго соблюдаться всеми сторонами, способствовать дальнейшему развитию соответствующих контактов в интересах решения острых гуманитарных вопросов и станет важным шагом на пути к общей деэскалации обстановки», — сказала Захарова.
Дипломат также добавила, что Россия и дальше будет призывать все стороны конфликта к компромиссу и скорейшему урегулированию.
Как передавало ИА Регнум, лидеры ХАМАС подтвердили 22 ноября достижение соглашения с властями Израиля о четырёхдневном перемирии для обмена заложниками. Уточнялось, что перемирие было достигнуто после многодневных переговоров, с помощью усилий Катара и Египта. Правительство Израиля рано утром 22 ноября, после шестичасового заседания, одобрило сделку по освобождению пленных.
За четыре дня в обмен на 150 палестинских заключённых из израильских тюрем ХАМАС на свободу отпустит 30 детей, восемь матерей и ещё 12 женщин.
В Кремле позитивно оценили достигнутые договорённости и добавили, что Россия и большинство стран мира призывали стороны к перемирию и к гуманитарной паузе, поскольку только на этой базе могут выстраиваться контуры будущих попыток устойчивого урегулирования конфликта.