Москва, 22 ноября, 2023, 19:38 — ИА Регнум. Россия готова способствовать реализации соглашения, достигнутое Израилем и палестинской группировкой ХАМАС. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Надеемся, что упомянутое соглашение будет строго соблюдаться всеми сторонами, способствовать дальнейшему развитию соответствующих контактов в интересах решения острых гуманитарных вопросов и станет важным шагом на пути к общей деэскалации обстановки», — сказала Захарова.

Дипломат также добавила, что Россия и дальше будет призывать все стороны конфликта к компромиссу и скорейшему урегулированию.

Как передавало ИА Регнум, лидеры ХАМАС подтвердили 22 ноября достижение соглашения с властями Израиля о четырёхдневном перемирии для обмена заложниками. Уточнялось, что перемирие было достигнуто после многодневных переговоров, с помощью усилий Катара и Египта. Правительство Израиля рано утром 22 ноября, после шестичасового заседания, одобрило сделку по освобождению пленных.

За четыре дня в обмен на 150 палестинских заключённых из израильских тюрем ХАМАС на свободу отпустит 30 детей, восемь матерей и ещё 12 женщин.

В Кремле позитивно оценили достигнутые договорённости и добавили, что Россия и большинство стран мира призывали стороны к перемирию и к гуманитарной паузе, поскольку только на этой базе могут выстраиваться контуры будущих попыток устойчивого урегулирования конфликта.