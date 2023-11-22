Брюссель, 22 ноября, 2023, 14:42 — ИА Регнум. Еврокомиссия перевела Украине очередной транш финансовой помощи объёмом 1,5 млрд евро, сообщила 22 ноября глава ведомства Урсула фон дер Ляйен.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Сегодня мы перевели Украине 1,5 млрд евро макрофинансовой помощи», — написала фон дер Ляйен на своей странице в соцсети X (Twitter).

Она также отметила, что общий объём финансовой помощи Украине со стороны ЕС в 2022–2023 годах достиг 85 млрд евро. Переговоры с руководителями стран ЕС о предоставлении Киеву ещё 50 млрд евро в 2024–2027 годах продолжаются, добавила фон дер Ляйен.

Как сообщалось ранее, власти ЕС приняли решение в 2023 году, помимо военной поддержки, перечислить Украине 18 млрд евро, эти средства отправляются ежемесячно равномерными траншами.

Глава киевского режима Владимир Зеленский ранее в ноябре 2023 года отмечал, что Украине придётся трудно без финансовой поддержки Запада, поскольку все «собственные» средства Киев направляет на военные расходы.

Министр финансов Украины Сергей Марченко также в ноябре 2023 года отмечал, что если финансовая помощь со стороны Запада прекратится, то в бюджете Украины на 2024 год образуется «дыра» в размере 29 млрд долларов.

Канадские СМИ ранее подсчитали, что в 2022–2023 годах западные страны перевели Украине более 230 млрд долларов, при этом большая часть расходов приходится на военную помощь, на втором месте — финансирование работы киевских госструктур, на третьем — гуманитарная помощь.