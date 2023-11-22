ЕС перевёл Украине новый транш макрофинансовой помощи в 1,5 млрд евро
Брюссель, 22 ноября, 2023, 14:42 — ИА Регнум. Еврокомиссия перевела Украине очередной транш финансовой помощи объёмом 1,5 млрд евро, сообщила 22 ноября глава ведомства Урсула фон дер Ляйен.
«Сегодня мы перевели Украине 1,5 млрд евро макрофинансовой помощи», — написала фон дер Ляйен на своей странице в соцсети X (Twitter).
Она также отметила, что общий объём финансовой помощи Украине со стороны ЕС в 2022–2023 годах достиг 85 млрд евро. Переговоры с руководителями стран ЕС о предоставлении Киеву ещё 50 млрд евро в 2024–2027 годах продолжаются, добавила фон дер Ляйен.
Как сообщалось ранее, власти ЕС приняли решение в 2023 году, помимо военной поддержки, перечислить Украине 18 млрд евро, эти средства отправляются ежемесячно равномерными траншами.
Глава киевского режима Владимир Зеленский ранее в ноябре 2023 года отмечал, что Украине придётся трудно без финансовой поддержки Запада, поскольку все «собственные» средства Киев направляет на военные расходы.
Министр финансов Украины Сергей Марченко также в ноябре 2023 года отмечал, что если финансовая помощь со стороны Запада прекратится, то в бюджете Украины на 2024 год образуется «дыра» в размере 29 млрд долларов.
Канадские СМИ ранее подсчитали, что в 2022–2023 годах западные страны перевели Украине более 230 млрд долларов, при этом большая часть расходов приходится на военную помощь, на втором месте — финансирование работы киевских госструктур, на третьем — гуманитарная помощь.