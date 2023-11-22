Москва, 22 ноября, 2023, 14:40 — ИА Регнум. Сразу несколько высоких американских гостей недавно посетили Украину, чтобы поумерить аппетиты лидера киевского режима Владимира Зеленского и получить от него отчёт о расходовании средств. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила 22 ноября на брифинге.

Ukrainian Presidential Press Off/Global Look Press Владимир Зеленский и Ллойд Остин. Киев. 2023

Она предположила, что политики США отправились в Киев, чтобы убедиться в уровне демократии, которого Украина достигла за последние десять лет. Но в страну прибыли не только экономисты и финансовые аналитики, но и директор ЦРУ Уильям Бернс, министр обороны Ллойд Остин и министр финансов Джанет Йеллен.

«Судя по всему, эти визитёры из-за океана приехали поумерить аппетиты Зеленского и заодно потребовать от него отчёта о расходовании огромных средств, выделенных Западом на обеспечение так называемого летнего контрнаступления», — сказала Захарова.

Как сообщало ИА Регнум, шеф Пентагона Ллойд Остин заявил 20 ноября в Киеве, что у США нет «волшебной палочки» для Украины в конфликте с Россией. Он отметил, что исход боевых действий зависит от способности украинской армии синхронизировать использование различного вооружения, которое предоставляет Запад. Остин назвал конфликт жёсткой и изматывающей борьбой, которая продолжится в будущем.