Багдад, 22 ноября, 2023, 14:27 — ИА Регнум. Руководство Ирака расценивает удары США по позициям шиитского ополчения в республике как неприемлемое нарушение суверенитета. Об этом сообщило агентство «РИА Новости» со ссылкой на представителя правительства Басема аль-Авади.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Мы решительно осуждаем нападение на район Джурф ан-Наср, которое произошло без ведома иракских правительственных органов, что рассматривается как неприемлемое нарушение суверенитета и попытка подорвать стабильную ситуацию во внутренней безопасности», — цитирует агентство представителя.

По словам аль-Авади, вершить правосудие в стране уполномочены только иракские власти, а какое-либо вмешательство в процесс исполнения закона нарушает суверенитет Ирака и международного права.

Ранее пресс-служба Центрального командования Вооруженных сил США сообщила, что 22 ноября американские военные нанесли удары по объектам шиитских группировок в Ираке в ответ на их атаки на американские базы.

Как передавало ИА Регнум, ранним утром 21 ноября американская военная база Айн-эль-Асад в иракской провинции Анбар подверглась ракетному удару. Шиитские вооруженные формирования, входящие в движение «Исламское сопротивление Ирака», заявили, что атаковали военную базу при помощи БПЛА, который поразил заданную цель.

После этого в Пентагоне заявили, что американские силы в Ираке и Сирии с 17 октября были атакованы 66 раз, из них 32 раза в Ираке и 34 раза в Сирии. В результате нападений пострадали более 60 военных.