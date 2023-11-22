Москва, 22 ноября, 2023, 14:23 — ИА Регнум. Российский рынок керамической плитки и сопутствующих товаров существенно изменился за прошедшие два года. Часть иностранных брендов приостановили свою деятельность, другие официально ушли из России, опасаясь экономических санкций. Между тем дефицита плитки почти не заметили. Более того, покупательская активность в последний год заметно выросла, как вырос и объем трансграничных поставок продукции.

keramogranit.ru Отечественная и азиатская плитка заменила европейские аналоги на рынке РФ

Как отмечают специалисты, у крупных ритейлеров до сих пор можно найти плитку и из Испании, и из Италии. Это и складские запасы в виде позапрошлогодних коллекций, и плитка, которую завозят «серым импортом» с дополнительной наценкой. Если повезет, можно найти магазины, ликвидирующие складские остатки, но покупатель в этом случае оказывается ограничен как в ассортименте, так и объеме оставшейся продукции.

Некоторые иностранные бренды продолжают поставки, но сложности с логистикой и волатильность национальной валюты создают неблагоприятные условия для развертывания бизнеса и наращивания продаж. Для российских потребителей это выражается в существенном удорожании продукции из Европы или невозможности приобрести плитку из последних актуальных коллекций.

Одновременно заметно вырос объём поставок из дружественных стран, чья продукция занимает освободившиеся на прилавках места. В первую очередь, это поставщики из Китая, Ирана и Индии. По словам сотрудников российских гипермаркетов, за последние годы производители иранской и индийской плитки сделали шаг вперед, как в плане качества продукции, так и в расширении ассортимента. В каталогах поставщиков из этих стран можно найти и трендовый крупноформатный керамогранит, и коллекции плитки «под мрамор», и материалы для отделки лофт — и сканди — интерьеров.

Уже сейчас десятки брендов отработали рациональные схемы логистики и заключили партнерские отношения с федеральными ретейлерами, поставляя продукцию по относительно доступной цене.

Российские производители плитки не отстают от зарубежных коллег. Благодаря высокой доле локализации производства, наши фабрики также наращивают поставки отечественной плитки и керамогранита, составляя здоровую конкуренцию брендам из стран Азии и Ближнего Востока.

«Традиционно принято считать, что центр керамической отрасли сосредоточен в Италии и Испании, — отметил гендиректор компании «Керамогранит.ru» Сергей Войченко. — Это действительно так, но за последние годы наше внутреннее производство значительно выросло, как в количестве, так и в качестве и дизайне». «Европейские производители откровенно признают, что российские фабрики закрывают значительную часть потребностей нашего рынка», — резюмировал Сергей Войченко.