Москва, 22 ноября, 2023, 14:22 — ИА Регнум. Россия направила для населения сектора Газа свыше 245 тонн гуманитарной помощи. Об этом проинформировал глава МЧС России Александр Куренков на совещании президента России с правительством.

МЧС России

Он напомнил, что одновременно с эвакуацией жителей авиация МЧС России осуществляет доставку грузов гуманитарной помощи населению сектора Газа.

«Всего 10 рейсами в город Эль-Ариш (Египет) доставлены более 245 тонн грузов, как выпущенных с комбинатов Росрезерва, так и собранных субъектами России (продукты питания, предметы первой необходимости, средства гигиены и медикаменты)», — отметил Куренков добавив, что на 23 ноября запланирован очередной рейс с гуманитарной помощью общим весом 28 тонн.

Как передавало ИА Регнум, первую партию гуманитарной помощи МЧС России направило в Египет 19 октября. Груз весил 27 тонн и включал муку, сахар, рис, макаронные изделия. Вторую партию весом 28 тонн с лекарствами, гемостатическими средствами и перевязочными материалами отправили 3 ноября.

Россия 18 ноября доставила в Египет 30 тонн гуманитарной помощи для населения сектора Газа. В Египет 16 ноября прибыл спецборт МЧС, который доставил 21 тонну груза. Это аварийные осветительные установки, генераторы, медикаменты и продукты питания.

В МЧС России 21 ноября сообщили о доставке 27 тонн гуманитарной помощи для жителей Газы (продукты, детское питание, одежда, обувь, предметы гигиены).

Воздушный мост по доставке гуманитарной помощи организован по указанию президента России Владимира Путина, а также по поручению главы МЧС России Александра Куренкова.