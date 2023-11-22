Москва, 22 ноября, 2023, 14:09 — ИА Регнум. Помощь людям в секторе Газа, которые страдают от происходящих в регионе событий, и эвакуация из сектора граждан РФ — святая обязанность России, заявил 22 ноября президент Владимир Путин.

Как сообщало ИА Регнум, 21 ноября президент России прокомментировал ситуацию на Ближнем Востоке в ходе онлайн-саммита лидеров стран-членов БРИКС. Саммит был посвящён вопросам палестино-израильского конфликта.

В секторе Газа происходит гуманитарная катастрофа, отметил президент. Необходимы гуманитарные паузы в боевых действиях, считает он. Крайне важно не допустить расширения конфликта, добавил глава российского государства.

Также 21 ноября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия призывает немедленно начать подготовку к перезапуску переговорного процесса по созданию палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. В механизме по урегулированию палестино-израильского конфликта должны быть представлены региональные страны, добавил глава МИД.

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