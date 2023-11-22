Москва, 22 ноября, 2023, 14:08 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин попросил главу МЧС Александра Куренкова доложить о ситуации с гуманитарной помощью в секторе Газа, где ситуация «вышла за грань критической». Об этом Путин заявил 22 ноября в ходе совещания с правительством.

МЧС РФ/РИА Новости

«Попросил бы Куренкова Александра Вячеславовича сказать о том, как идёт работа по эвакуации россиян из сектора Газа и доставки гуманитарной помощи в сектор Газа», — сказал российский лидер.

Он подчеркнул, что обстановка в палестинском анклаве давно уже вышла за грань критической. Россию попросили спасти их оттуда 900 человек, это 639 российских граждан и 271 их родственник, уточнил Путин.

Как сообщало ИА Регнум, 22 ноября самолёт Ил-76 МЧС России доставил в Москву очередную группу эвакуированных из сектора Газа — 28 человек. Это российские граждане и их семьи. С начала гуманитарной миссии в Россию вывезли 553 человека.