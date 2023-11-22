Киев, 22 ноября, 2023, 14:04 — ИА Регнум. Украинский актёр театра и кино Александр Крыжановский, известный по фильму «Битва за Севастополь» и по сериалу «Возвращение Мухтара», скончался на 67-м году жизни. Об этом сообщает украинское издание «Главком», ссылаясь на сына актёра.

Кадр из видео Александр Крыжановский

По данным издания, причиной смерти стал инфаркт.

С конца 90-х годов в Киеве Крыжановский занимал должность художественного руководителя и режиссёра Нового драматического театра на Печерске. До 1986 года был актёром Киевского театра эстрады и одновременно преподавал актёрское мастерство в Киевском государственном институте театрального искусства. После перешёл в труппу Молодого театра, затем работал актёром Театра на Подоле.

Он играл в российском сериале «Возвращение Мухтара» (2003), фильме «Битва за Севастополь» (2015), киноленте «По законам военного времени» (2016-2022), участвовал в украинских проектах «Швабра» (2019) и «Нюхач-2» (2015). В 2018 году был удостоен звания заслуженного артиста Украины.