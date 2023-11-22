Махачкала, 22 ноября, 2023, 14:01 — ИА Регнум. Число оспоривших свой арест участников массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы выросло до 44, сообщила руководитель пресс-службы Верховного суда Дагестана Зарема Мамаева.

Рамазан Рашидов/ТАСС

«В Верховный суд Дагестана на сегодняшний день на обжалование поступило 44 материала об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении лиц, обвиняемых в участии в беспорядках», — сказала она «РИА Новости».

По её словам, из них 40 рассмотрены, все оставлены без изменения.

Как сообщало ИА Регнум, в аэропорт Махачкалы 29 октября ворвалась агрессивная толпа, которая разыскивала пассажиров рейса из Тель-Авива. Позднее выяснилось, что Telegram-канал «Утро Дагестан» публиковал посты о якобы прибытии беженцев из Израиля в Дагестан, а также призывал жителей региона выйти на улицы и устроить погромы.

Участники беспорядков смогли прорваться на взлётно-посадочную полосу и окружить самолёты. Нарушители устроили погромы и поджоги. По факту инцидента возбудили уголовное дело.