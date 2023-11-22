Москва, 22 ноября, 2023, 13:59 — ИА Регнум. В розыск объявлен бывший главный тренер сборной Дагестана по кикбоксингу Ахмед Ахмедов, который участвует в боевых действиях на стороне ВСУ. Об этом сообщает в базе розыска МВД России.

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«Ахмедов Ахмед Магомедович. Разыскивается по статье УК РФ», — сказано в базе. По какой статье ведётся розыск, не уточняется.

Как сообщало ИА Регнум, в отношении Ахмедова возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ («Государственная измена») за участие в боевых действиях на стороне ВСУ. Он всё ещё находится в составе ВСУ и является командиром батальона.

Ахмедов занимал должность директора детско-юношеской спортивной школы в Кизлярском районе Дагестана, главного тренера сборной Дагестана по кикбоксингу в разделе фул-контакт.