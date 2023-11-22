Амстердам, 22 ноября, 2023, 13:56 — ИА Регнум. Нидерланды передадут Киеву коллекцию скифского золота из музеев Крыма, которая течение последних девяти лет находилась в Амстердаме, заявили 22 ноября в министерстве культуры и информационной политики Украины.

Рудольф Кучеров/РИА Новости

«Министерство и Музей Крыма Пирсона достигли официальных договорённостей об условиях возвращения экспонатов Музейного фонда Украины из четырех крымских музейных учреждений», — сказано в сообщении ведомства.

В министерстве также сообщили, что плату за девятилетнее хранение экспонатов с властей Украины взыскивать не будут.

Коллекция скифского золота в 2013 году была направлена из четырёх музеев Крыма на выставку в немецкий Бонн, а в начале 2014 года — в Нидерланды. Коллекция состоит из двух тысяч артефактов, в том числе золотых изделий. После завершения выставки в Амстердаме власти Украины потребовали, чтобы коллекция была возвращена не в крымские музеи, а в Киев.

Суд Нидерландов встал на сторону Укрианы. Москва не оставит это решение без адекватной реакции, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Суд проявил ангажированность, а его вердикт создаёт опасный прецедент, который подрывает доверие между музейными сообществами, отметила она.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий ранее заявлял, что решение нидерландского суда — «политизированный и ангажированный вердикт, который не имеет ничего общего со справедливостью», и напоминал, что скифское золото находилось в Крыму задолго до того, как полуостров стал каким-либо образом относиться к Украине.