Москва, 22 ноября, 2023, 14:00 — ИА Регнум. По итогам 2023 года дефицит федерального бюджета России ожидается на уровне 1% ВВП вместо прогнозируемых ранее 2%. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов на пленарной сессии Международного форума Финансового университета «Россия и мир: новые стены или новые правила?».

Иван Шилов ИА REGNUM

«Около 1% ожидается. Изначально 2% было. За счёт чего? Дополнительные ненефтегазовые доходы поступают, в общем, неплохо. Экономика работает, и темпы роста позволяют нам говорить и о более высоких доходах бюджета», — сказал Силуанов.

Ранее министр допустил рост ВВП более чем на 3% по итогам 2023 года.

Как передавало ИА Регнум, 22 ноября Совет Федерации на пленарном заседании одобрил закон о федеральном бюджете на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов. Решение было принято единогласно.

Согласно проекту, доходы федерального бюджета в 2024 году должны составить 35,065 трлн рублей, в 2025 году 33,552 трлн рублей, в 2026 году 34,051 трлн рублей.

Расходы бюджета прогнозируются на уровне 36,66 трлн рублей в 2024 году, 34,382 трлн рублей в 2025 году, 35,587 трлн рублей в 2026 году. Покрывать дефицит бюджета планируется через государственные внутренние заимствования, а в 2024 году — также из средств Фонда национального благосостояния.